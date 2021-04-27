Происшествия
В Севастополе произошла очередная авария с участием скорой помощи
В Севастополе столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi Lancer и машина скорой помощи.
Авария случилась сегодня утром на перекрестке рядом с горбольницей №5 (детским комплексом) на проспекте Генерала Острякова. Об этом сообщают пользователи в группе «Автопартнер Крым» соцсети «Вконтакте».
По словам очевидцев, водитель легковушки поворачивал направо на главную дорогу и не заметил из-за стоящего на остановке троллейбуса автомобиль скорой помощи. При этом, отмечают присутствовавшие на месте аварии водители, скорая помощь ехала с включенными спецсигналами.
В пресс-службе департамента здравоохранения подтвердили, что скорая двигалась с включенными проблесковыми маяками и звуковым сигналом. Бригада ехала на вызов к ребенку.
В результате ДТП никто не пострадал, у автомобиля скорой помощи разбита фара. На вызов к ребенку оперативно направлена другая бригада медиков.
По предварительной информации, в ГИБДД информация о происшествии не поступала.
Напомним, это уже третья авария с участием скорой помощи за последний месяц. Ранее в районе аэропорта Бельбек скорая по пути на экстренный вызов врезалась в Hyundai Creta и перевернулась. Пострадал фельдшер скорой помощи.
Еще одна скорая спешила на экстренный вызов и перевернулась на улице Льва Толстого после столкновения с «Газелью».
В тексте использованы материалы: Форпост
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