В Севастополе продолжают расти незаконные высотки

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Ряд таких домов был обнаружен в Гагаринском районе Севастополя.

В Гагаринском районе Севастополя на участках под индивидуальное жилищное строительство возводятся дома для продажи квартир. В Cети уже размещены объявления о продаже подобных помещений в незаконных строениях.

«По 15 объектам, где на прошлой неделе прошла комиссия, принято решение. В том числе демонтаж объектов как капитальных, так и некапитальных. Были выявлены в социальных сетях коммерческие предложения по продаже квартир в тех местах, которые на сегодняшний день являются индивидуальными жилыми строениями», — рассказал журналистам директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его словам, в судах сейчас рассматривается более 40 дел по сносу объектов, построенных на участках ИЖС, при этом имеющих признаки многоквартирности.

«Любого, кто сегодня принимает решения в части строительства незаконного объекта, могут коснуться последствия, в рамках которых он просто потеряет финансы, а в некоторых случаях, если мошенническими действиями будет других людей привлекать, то это будет уже уголовная ответственность», — подчеркнул Евгений Горлов.

Отметим, что примеры сноса незаконных строений по итогам судебного разбирательства в городе уже есть.

Отдельно чиновник прокомментировал ситуацию у села Широкого, в окрестностях которого была зафиксирована масштабная свалка строительных отходов. По его словам, специалисты уже взяли пробы в этом районе, чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии. Одновременно властями проводится проверка оснований пользования субъектом данной территории.

Напомним: ранее член Общественной палаты города Александр Марчук, к которому жители Широкого обратились за помощью, сообщил, что сотрудники Севприроднадзора и департамента городского хозяйства, выехав на место, успели зафиксировать сваливавшие грунт КамАЗы, после чего инициировали проверку.

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