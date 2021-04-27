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В Севастополе подумают надо ли делать переходы для животных через «Тавриду»
Севприроднадзор ищет подрядчика, который проведет обследование территории горно-лесного массива в районе Мекензиевых гор.
Как передает «Новый Севастополь», подрядчик должен будет выбрать места расположения биопереходов (экодуков) для диких животных через трассу «Таврида».
«Объявлена закупка на оказание услуг по выполнению экологического обследования территории горно-лесного массива Мекензиевы горы с целью выбора мест расположения биопереходов для диких животных через полосу отчуждения и проезжую часть автомобильной дороги федерального значения «Таврида» А-291», – сообщили в Севприроднадзоре.
Информация размещена на сайте госзакупок. Итоги конкурса по выбору подрядчика подведут 25 мая.
Подрядчик должен будет обследовать территорию шириной 500 метров по обеим сторонами от полосы отчуждения автодороги на участке, прилегающем к охотничьим угодьям. Обследование будет включать поиск следов жизнедеятельности млекопитающих, использование фотоловушек, нанесение полученных материалов на карту.
«Список видов животных, наличие и перемещения которых в пределах обследуемой территории должны быть учтены при обосновании необходимости постройки биопереходов, включает: благородный олень, кабан, косуля европейская, муфлон европейский, лисица, волк, заяц, куница», – отметили в ведомстве.
Экодуками называются мосты или тоннели, которые позволяют животным безопасно пересекать проезжую часть.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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