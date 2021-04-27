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Общество

В Крыму подсчитали, во сколько обойдется приготовление пасхального кулича

18:07 вторник, 27 апреля 2021
В Крыму подсчитали, во сколько обойдется приготовление пасхального кулича

фото © Новости Крыма

В управлении службы статистики по Крыму и Севастополю (Крымстат) подсчитали, во сколько в 2021 году в среднем обойдется приготовление пасхального кулича.

Так, согласно выборочному обследованию цен на продукты для приготовления этого праздничного блюда, опубликованном на сайте Крымстата, 2,2 кг пасхальных куличей обойдется в среднем в 482,67 рубля, один кулич весом 400 г – приблизительно в 87,8 рублей.

В прошлом году, по данным Крымстата, один кулич весом 400 г обходился приблизительно в 74,6 рубля, таким образом, приготовление одного кулича подорожало более чем на 13 рублей.

Ранее аналитики подсчитали, что за 2020 год стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму в среднем увеличилась на 11,1%.

В декабре 2020 года Госдума России приняла инициированный правительством закон о госрегулировании цен на социально значимые товары, чтобы устанавливать на них предельные розничные цены.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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