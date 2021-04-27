Происшествия
В Крыму неизвестные повредили 59 лифтов: МВД ведет расследование
фото © Новости Крыма
Неизвестные лица похитили демпферные пружины из 59 лифтов в Симферополе, управляющие компании подали заявление в полицию.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«В последнее время от жителей Симферополя поступает множество сообщений о неработающих лифтах. К сожалению, действительно в крымской столице произошло ЧП: неизвестные украли демпферные пружины с 59 лифтов, которые служат для их безопасного движения. Управляющие компании уже подали заявления в полицию», – написал руководитель региона в соцсетях.
По словам Аксенова, власти республики уже связались с заводом в Казани, который изготовит и доставит необходимые комплектующие.
«Первые 100 пружин будут отгружены 30 апреля, еще через несколько дней – оставшиеся 80. Соответственно, как только пружины прибудут в Симферополь, мы начнем их установку, несмотря на майские выходные дни», – заверил глава республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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