В Крыму неизвестные повредили 59 лифтов: МВД ведет расследование

фото © Новости Крыма

Неизвестные лица похитили демпферные пружины из 59 лифтов в Симферополе, управляющие компании подали заявление в полицию.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В последнее время от жителей Симферополя поступает множество сообщений о неработающих лифтах. К сожалению, действительно в крымской столице произошло ЧП: неизвестные украли демпферные пружины с 59 лифтов, которые служат для их безопасного движения. Управляющие компании уже подали заявления в полицию», – написал руководитель региона в соцсетях.

По словам Аксенова, власти республики уже связались с заводом в Казани, который изготовит и доставит необходимые комплектующие.

«Первые 100 пружин будут отгружены 30 апреля, еще через несколько дней – оставшиеся 80. Соответственно, как только пружины прибудут в Симферополь, мы начнем их установку, несмотря на майские выходные дни», – заверил глава республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе мужчина нашел на улице банковскую карту и снял с нее деньги. В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 47-летнего местного жителя о том, что с его банковской карты похищены денежные средства на сумму более 12 тысяч рублей.

Медицинский информационно-аналитический центр Севастополя намутил с госконтрактами. Прокуратура Севастополя в судебном порядке добилась признания недействительными дополнительных соглашений, которыми были неправомерно увеличены сроки обеспечения больницы высокотехнологичным оборудованием.

Находившегося в федеральном розыске мужчину нашли мертвецки пьяным на улице Симферополя. Мужчину, который находился в федеральном розыске, нашли лежащим на одной из улиц Симферополя.

В Севастополе провели облаву на автомобили с тонировкой. Госавтоинспекция Севастополя подвела промежуточные итоги рейда «Тонировка».