Происшествия
Упавший столб блокировал дорогу у штаба флота в Севастополе
фото © Форпост
Фонарный столб рядом с верхней площадкой Синопского спуска в центре Севастополя рухнул на парковку автомобилей.
В результате инцидента никто не пострадал, однако движение по улице Воронина пришлось перекрыть.
Как отметил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, замена столба будет проведена в кратчайшие сроки.
Причина падения столба устанавливается, как отметили занимавшиеся демонтажом рухнувшей конструкции сотрудники, пока нельзя исключать падения в результате столкновения со столбом неизвестной пока машины.
Напомним, в последнее время «усталость» столбов в самых разных районах города приводит к различным происшествиям.
В сентябре рядом с пешеходным переходом у магазина «Приветливый» рухнула опора освещения. Тогда ситуацию спасло проходящее вдоль проспекта ограждение, а также линии электропередачи, на которых повис столб. Вздумай столб свалиться на оживленную улицу с торговыми точками – результат мог бы быть совершенно иным. Аналогичная ситуация произошла на проспекте Генерала Острякова в конце 2019 года. Причиной инцидента стал обрыв контактных сетей, из-за чего двигавшийся троллейбус «потянул» за собой столб.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Форпост
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Упавший столб блокировал дорогу у штаба флота в Севастополе фото
Фонарный столб рядом с верхней площадкой Синопского спуска в центре Севастополя рухнул на парковку автомобилей.
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