Трое подростков в Севастополе забросали яйцами окна жилого дома

Накануне Пасхи, когда яйцам находится консервативно-ритуальное применение, трое молодых людей решили распорядиться запасами яиц иначе – и забросали ими окна многоквартирного дома №17 на улице Вакуленчука в Севастополе.

Соответствующее видео размещено в социальных сетях города-героя.

«Кто знает этих упырей - пишите в лс», - поделились оценочным суждением авторы поста.

Как сообщили жильцы дома, особых проблем с установлением личностей малолетних хулиганов у полиции возникнуть не должно. По предварительной информации, они живут в домах неподалеку.

Стоит отметить, что пока еще неизвестные мотивы малолетних яйцеметателей наверняка были для них серьезны. Как известно, предпасхальные дни обозначили значительный рост цен на яйца в Крыму.Теперь за десяток придется отдать не 80-85 рублей, а минимум 100-110. И это еще не предел, предупреждают игроки рынка.

Ранее севастопольские полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в умышленном повреждении объекта культурного наследия в центре города – Таврической лестницы и других объектов общественного пространства. В ночь с 23 на 24 февраля неизвестные с помощью черной аэрозольной краски расписали новые телефонные будки на Большой Морской, опоры освещения на площади Лазарева, а также объект культурного наследия 1952 года «Таврическая лестница».

За повреждение объекта культурного наследия в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 243 УК РФ.

В тексте использованы материалы: Форпост

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