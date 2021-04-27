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Власть

США направили в Черное море патрульный катер

18:10 вторник, 27 апреля 2021

В Черное море направился патрульный катер береговой охраны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter U.S. Navy (Военно-морские силы США).

«Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», - отмечается в сообщении.

По данным флота, судно будет взаимодействовать «союзниками НАТО и партнерами в регионе».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении США, если те продолжат идти по пути эскалации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина. Американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 подал аварийный сигнал о «потере связи» над Украиной вблизи границы с Белгородской областью РФ.

Украинские военные проводят учения по противовоздушной обороне возле Крыма. На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области проходят учения подразделений украинской противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с Крымом.

Появилось видео как Россия выводит войска из Крыма. Воинские подразделения и соединения, принимавшие участия в масштабных учениях в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Российские военные вот-вот начнут покидать Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации.

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