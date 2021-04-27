Власть
США направили в Черное море патрульный катер
В Черное море направился патрульный катер береговой охраны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter U.S. Navy (Военно-морские силы США).
«Патрульный катер береговой охраны США класса «Гамильтон» начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», - отмечается в сообщении.
По данным флота, судно будет взаимодействовать «союзниками НАТО и партнерами в регионе».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять новые ответные меры в отношении США, если те продолжат идти по пути эскалации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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