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Власть

Росприроднадзор подтвердил вывоз опасных отходов в воинские части Севастополя

Экспертиза показала: речь идет об отходах 5-го класса опасности.

О том, что Росприроднадзор проводит административное расследование по факту несанкционированного вывоза строительных отходов на территорию расположенных в Севастополе воинских частей, стало известно в марте этого года. И вот проверка завершена.

Как сообщили в ведомстве, на основании экспертизы образцов грунта, взятых на территории воинских частей в присутствии должностных лиц войсковых формирований ЧФ, сотрудниками экоаналитической лаборатории ФГБУ «ЧерАзмордирекция» подготовлено экспертное заключение. В нем говорится, что на территорию воинских частей завозились отходы 5 класса опасности.

Сейчас ведется работа по расчету вреда, нанесенного окружающей среде.

«Материалы административного расследования будут направлены в адрес Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного производства», - сообщает Росприроднадзор.

В ответе ведомства говорится также, что в марте 2021 года материалы о складировании отходов производства в водоохраной зоне Черного моря поступали в Управление от департамента городского хозяйства г. Севастополя и от городской Общественной палаты. Вся информация направлена на рассмотрение Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора».

«В соответствии с ч. 1, 2 ст. 51 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», отходы производства и потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды, и регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации. Сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву запрещается», - напоминает Росприроднадзор.

О том, что на территорию воинских частей постоянно заезжают грузовики со строительными отходами, говорится давно на всех уровнях – от соцсетей, где возмущенные горожане выкладывают красноречивые фотографии, до Заксобрания Севастополя. Еще в октябре 2019 года проблема рассматривалась на расширенном заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания с участием представителей Росприроднадзора, Министерства обороны, правительства Севастополя. Члены Общественной палаты Севастополя Юрий Чайкин и Александр Марчук тогда показали присутствующим видео, снятое во время многочисленных рейдов и подтверждающие «гостеприимство» военных. Однако сами военные, даже несмотря на это, все отрицали.

И ситуация не менялась. Уже в марте этого года вопрос о последствиях незаконного использования военных территорий поднимал глава Ленинского муниципалитета Максим Мишин. Его расследование также привело к воротам воинской части в районе балки Бермана, куда большегрузы свозили стройотходы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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