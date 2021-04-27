Родители массово сдают путевки в детские лагеря

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Сообщение президента РФ Владимира Путина о возврате половины стоимости детского отдыха вызвало резкое снижение спроса на путевки.

Родители ждут начала программы детского кешбэка, а уже совершившие покупку требуют возврата средств, пишет «Коммерсант».

Уточняется, что операторы лагерей не спешат возвращать деньги за купленные путевки, поскольку надеются, что Ростуризм примет решение отказать от кешбэка в пользу компенсационных выплат после смены.

«Анонсированный 21 апреля президентом Владимиром Путиным возврат 50% стоимости за отдых в детских лагерях привел к остановке бронирований в этом сегменте», - цитирует издание комментарий вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова.Глава совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун подтвердила уменьшение числа бронирований. По ее мнению, это также связано с ожиданием начала работы механизма по возврату средств за покупку путевок.

Ситуация также осложняется тем, что, по заявлению Ростуризма, принять участие в программе смогут не все детские оздоровительные учреждения. Это следует из письма ведомства. В частности, получить возврат за пребывание ребенка в палаточных лагерях отдыха не удастся.

В то же время, по данным Союза организаторов детского активного туризма в 2019 году в России функционировало более 2,3 тысяч стационарных лагерей и 1,4 тысяч палаточных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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