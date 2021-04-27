Власть
Родители массово сдают путевки в детские лагеря
фото © Новости Крыма
Сообщение президента РФ Владимира Путина о возврате половины стоимости детского отдыха вызвало резкое снижение спроса на путевки.
Родители ждут начала программы детского кешбэка, а уже совершившие покупку требуют возврата средств, пишет «Коммерсант».
Уточняется, что операторы лагерей не спешат возвращать деньги за купленные путевки, поскольку надеются, что Ростуризм примет решение отказать от кешбэка в пользу компенсационных выплат после смены.
«Анонсированный 21 апреля президентом Владимиром Путиным возврат 50% стоимости за отдых в детских лагерях привел к остановке бронирований в этом сегменте», - цитирует издание комментарий вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова.Глава совета Союза организаторов детского активного туризма Марина Грицун подтвердила уменьшение числа бронирований. По ее мнению, это также связано с ожиданием начала работы механизма по возврату средств за покупку путевок.
Ситуация также осложняется тем, что, по заявлению Ростуризма, принять участие в программе смогут не все детские оздоровительные учреждения. Это следует из письма ведомства. В частности, получить возврат за пребывание ребенка в палаточных лагерях отдыха не удастся.
В то же время, по данным Союза организаторов детского активного туризма в 2019 году в России функционировало более 2,3 тысяч стационарных лагерей и 1,4 тысяч палаточных.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастополь получил от Минобороны детский лагерь в Батилимане. Из федеральной собственности в собственность Севастополя передали лагерь «Чайка», ранее принадлежавший судоремонтному заводу Черноморского флота.
В Крыму учрежден Совет отцов. Об этом сообщила вице-премьер Елена Романовская по итогам пленарного заседания, посвященного открытию учредительной конференции регионального общественного движения «Совет отцов Республики Крым».
Из-за ЧП с лошадью открытие 2-й очереди зооуголка Симферополя перенесено. В Симферополе перенесли открытие 2-й очереди зооуголка Детского парка из-за происшествия с лошадью, которая откусила палец 5-летней девочке.
Школьников Крыма обучат гостеприимству и основам туризма. С нового учебного года в школах Крыма появится спецкурс гостеприимства.
Упавший столб блокировал дорогу у штаба флота в Севастополе фото
Фонарный столб рядом с верхней площадкой Синопского спуска в центре Севастополя рухнул на парковку автомобилей.
Артиллерия ВДВ возвращается из Крыма в Анапу
Артиллерия десантно-штурмовой горной дивизии возвращают на базу в Анапу после учений в Крыму, сообщают в Минобороны России.
Родители массово сдают путевки в детские лагеря
Сообщение президента РФ Владимира Путина о возврате половины стоимости детского отдыха вызвало резкое снижение спроса на путевки.
Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала
Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода до 2014 года подавалась в Крым, перешел в подчинение министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Он будет использоваться только для водоснабжения аграриев Херсонской области.
14 часов назад
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
7 часов назад
Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала
8 часов назад
Родители массово сдают путевки в детские лагеря
2 часа назад
Зеленский едет в сторону Крыма
8 часов назад
Крымчан удивила птица-наездница
Житель Приморья снял забавное видео, которое несколько дней гуляло по российским соцсетям и вот теперь появилось в крымском сегменте.