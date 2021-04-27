Прогноз погоды в Крыму на вторник 27 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 27 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе -1...-3°), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе -1...-3°), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 17, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 77 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 14, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер юго-восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 92 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-западный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 13, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 15, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 16, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 87 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 14, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью около 4 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 85 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 10 до 11 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 10, в Керчи - 11, в Николаевке - 11, в Севастополе - 11, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 11, в Феодосии - 11, в Ялте - 11 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 10, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 9, в Сочи - 12, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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