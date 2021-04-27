Происшествия
Пожар в Ялте: жильцов поврежденных квартир обещают поселить в пансионате
В ночь с субботы на воскресенье в Ялте по ул. Манагарова произошел пожар в многоквартирном доме, власти города обещают о переселении жителей поврежденных квартир в один из пансионатов.
«В результате предпринятых мер удалось спасти от огня 8 квартир жилого дома и 2 частных домовладения. Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», – сказано в сообщении управления МЧС Крыма.
Что привело к пожару, в ведомстве не сообщают.
По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в одной из поврежденных огнем квартир проживала многодетная семья.
«В одной из них проживала многодетная семья: беременная женщина с мужем, мамой и 5 детьми, четверо из которых несовершеннолетние. Пока все по соседям, приходят в себя. Готовим номера городского пансионата «Смена» для расселения», – сообщила в Фейсбуке Павленко.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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