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Происшествия

Пожар в Ялте: жильцов поврежденных квартир обещают поселить в пансионате

08:10 вторник, 27 апреля 2021
Ялта

В ночь с субботы на воскресенье в Ялте по ул. Манагарова произошел пожар в многоквартирном доме, власти города обещают о переселении жителей поврежденных квартир в один из пансионатов.

«В результате предпринятых мер удалось спасти от огня 8 квартир жилого дома и 2 частных домовладения. Пожар ликвидирован на площади 200 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», – сказано в сообщении управления МЧС Крыма.

Что привело к пожару, в ведомстве не сообщают.

По информации главы администрации Ялты Янины Павленко, в одной из поврежденных огнем квартир проживала многодетная семья.

«В одной из них проживала многодетная семья: беременная женщина с мужем, мамой и 5 детьми, четверо из которых несовершеннолетние. Пока все по соседям, приходят в себя. Готовим номера городского пансионата «Смена» для расселения», – сообщила в Фейсбуке Павленко.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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