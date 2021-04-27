Водный кризис
Развитие сюжета: Власти рассказали о притоках воды в водохранилища Ялты за неделю ● Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала ● Как в «Артеке» решают проблему с водой ● «На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется ● Стало известно какие районы Симферополя получат больше воды
Под Феодосией поймали нелегального ассенизатора
фото © Новости Крыма
В настоящее время эти и другие правонарушения, связанные с неправомерными сбросами нечистот, расследуют в Минприроды РК.
Об этом на брифинге по вопросам водоснабжения сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.
«Наиболее вопиющий случай – это факт слива сточных вод на почву с ассенизаторской машины в селе Береговое под Феодосией. На окраине села был зафиксирован факт слива. На сегодняшний день установлен собственник данного автотранспортного средства, назначена экспертиза, ведется расследование», — рассказала Славгородская.
Также замминистра рассказала, что еще «5 фактов несанкционированного сброса канализационных сточных вод на рельеф местности с последующим попаданием в водные объекты были установлены в селе Лавровое, что в районе Алушты»:
«На сегодняшний день там возбуждены админдела, назначены админрасследования, установлены собственники и организована работа по тампонажу труб. Также было установлено 20 фактов несанкционированного сброса сточных вод с территории частных домовладений, расположенных на улицах 8 марта, Фабричный спуск, Петровская, переулок Братский, тупик Чехова, переулок Нагорный и Делегатский в Симферополе», — перечислила Славгородская, отметив, что по данным фактам в столице Крыма работают представители администрации и МВД.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти рассказали о притоках воды в водохранилища Ялты за неделю. Загорское и Счастливенское водохранилища, питающие Ялту, за неделю с 18 по 25 апреля пополнились водой на 1 664 тыс. куб. метров.
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