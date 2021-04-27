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Водный кризис

Под Феодосией поймали нелегального ассенизатора

Под Феодосией поймали нелегального ассенизатора

фото © Новости Крыма

В настоящее время эти и другие правонарушения, связанные с неправомерными сбросами нечистот, расследуют в Минприроды РК.

Об этом на брифинге по вопросам водоснабжения сообщила заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Славгородская.

«Наиболее вопиющий случай – это факт слива сточных вод на почву с ассенизаторской машины в селе Береговое под Феодосией. На окраине села был зафиксирован факт слива. На сегодняшний день установлен собственник данного автотранспортного средства, назначена экспертиза, ведется расследование», — рассказала Славгородская.

Также замминистра рассказала, что еще «5 фактов несанкционированного сброса канализационных сточных вод на рельеф местности с последующим попаданием в водные объекты были установлены в селе Лавровое, что в районе Алушты»:

«На сегодняшний день там возбуждены админдела, назначены админрасследования, установлены собственники и организована работа по тампонажу труб. Также было установлено 20 фактов несанкционированного сброса сточных вод с территории частных домовладений, расположенных на улицах 8 марта, Фабричный спуск, Петровская, переулок Братский, тупик Чехова, переулок Нагорный и Делегатский в Симферополе», — перечислила Славгородская, отметив, что по данным фактам в столице Крыма работают представители администрации и МВД.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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