Пассажирский самолет с неисправным шасси совершил посадку в Симферополе

Пассажирский самолет Airbus A-320 с неисправным шасси, совершавший рейс из Москвы, совершил посадку в Симферополе.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Перед приземлением командир доложил о проблемах с шасси и запросил аварийную посадку. Самолет удалось посадить в аэропорту Симферополя», – сообщил собеседник агентства.

По информации источника, на борту пассажирского самолета находилось порядка 130 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пожар в Ялте: жильцов поврежденных квартир обещают поселить в пансионате. В ночь с субботы на воскресенье в Ялте по ул. Манагарова произошел пожар в многоквартирном доме, власти города обещают о переселении жителей поврежденных квартир в один из пансионатов.

В Крыму припаркованный автомобиль скатился на проходящую девушку. На Южном берегу Крыма припаркованный автомобиль скатился на проходящую мимо девушку, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму. Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.

В Алуште 13-летняя девочка упала с десятого этажа, она находится в коме. В Алуште с десятого этажа упала 13-летняя девочка, сейчас девочка находится в реанимации с тяжелыми травмами.