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Происшествия

Пассажирский самолет с неисправным шасси совершил посадку в Симферополе

13:35 вторник, 27 апреля 2021

Пассажирский самолет Airbus A-320 с неисправным шасси, совершавший рейс из Москвы, совершил посадку в Симферополе.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Перед приземлением командир доложил о проблемах с шасси и запросил аварийную посадку. Самолет удалось посадить в аэропорту Симферополя», – сообщил собеседник агентства.

По информации источника, на борту пассажирского самолета находилось порядка 130 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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