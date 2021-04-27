Происшествия
Пассажирский самолет с неисправным шасси совершил посадку в Симферополе
Пассажирский самолет Airbus A-320 с неисправным шасси, совершавший рейс из Москвы, совершил посадку в Симферополе.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
«Перед приземлением командир доложил о проблемах с шасси и запросил аварийную посадку. Самолет удалось посадить в аэропорту Симферополя», – сообщил собеседник агентства.
По информации источника, на борту пассажирского самолета находилось порядка 130 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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