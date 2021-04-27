Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала

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Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что готова продать набор своих украшений после разгоревшегося в социальных сетях скандала о стоимости ювелирных изделий.

Она оценила бусы в 2 млн рублей, хотя в нескольких Telegram-каналах написали, что стоимость изделий в 10 раз больше.

«Продам бусы. Торг уместен, – написала Павленко в своем Instagram. – Пишут, что стоят они что-то около 14 млн рублей. Хотя в соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее».

Новоиспеченных экспертов глава администрации Ялты попросила сделать репост записи, а потенциальных покупателей-меценатов обращаться к ней в личных сообщениях. Павленко также рассказала, куда планирует потратить вырученные от продажи украшений деньги.

«Ну а раз история оказалась такой публичной, тратить деньги тоже будем вместе. Предлагаю что-то очень полезное на эту сумму сделать для ялтинской коррекционной школы, где была совсем недавно (полистайте мою страничку) – там учатся самые талантливые дети и работают профессиональные педагоги. А вопросов, которые надо решать – целый ворох», – написала Павленко.

Ранее авторы Telegram-каналов обратили внимание на наборы украшений Павленко, изготовление которых приписали «люксовой компании Van Cleef & Arpels» и оценили «стоимость двух ее комплектов из колье и сережек (в том числе с бриллиантами) в 20 миллионов рублей».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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