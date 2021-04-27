Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +14
море +9

Власть

Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции

07:03 вторник, 27 апреля 2021
Ялта
Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции

фото © Новости Крыма

Янина Павленко прокомментировала через Facebook информацию о дорогих украшениях, в которых она дефилирует на официальных мероприятиях.

Авторы Крымского канала в Telegram опубликовали фото мэра Ялты с двумя комплектами подвесок и сережек. По версии анонимов, эти ансамбли из белого и желтого золота были куплены Яниной Павленко у французских ювелиров Van Cleef & Arpels примерно за 20 млн рублей.

На сайте компании Van Cleef & Arpels есть несколько похожих на коллекцию Павленко вариантов изделий, убедились журналисты. Серьги – от 780 тысяч рублей, колье – от 2,6 миллионов рублей.

Сама Павленко прокомментировала эту информацию в Facebook на странице «Доска позора чиновников Крыма», подчеркнув, что кому-то необходимо ее опорочить: «Чего только не придумывают!!! Значит, двигаюсь в правильном направлении!!! И да, цена мои бус в десятки раз дешевле» . Также градоначальница выразила сожаление, что упомянутых Крымским каналом украшений у нее нет.

На вопрос ее собеседников в Facebook о том, носит ли она китайскую подделку тяжелого люкса, Павленко ответила подмигивающим эмодзи. А защитники мэра в комментариях выразили мнение, что простые люди не разбираются в стоимости таких драгоценностей.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Экс-директор «Херсонеса» уволена во Владимире «без объяснения причин». Экс-директор музея-заповедника «Херсонес Таврический», возглавлявшая до и после своей работы в Севастополе Владимиро-Суздальский музей, отстранена от обязанностей. Контракт со Светланой Мельниковой расторгнут Минкультом, по ее словам, «без объяснения причин».

В Севастополе блокчейном протестируют выборы в Госдуму. Перспектива дистанционного голосования должна повысить доверие граждан к выборам.

Лукашенко дал распоряжения что делать если его застрелят. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время будет подписан декрет о переходе власти в стране к Совету безопасности на случай экстренной ситуации, сообщает БелТА.

Сотрудник прокуратуры Алушты организовал миграцию с Украины. Старшему помощнику прокурора Алушты предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с причинением значительного ущерба и «организации незаконной миграции».

Коронавирус в Крыму
Еще 101 крымчанин заболел ковидом

Еще 101 крымчанин заболел ковидом

За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Власть
В Севастополе продолжают расти незаконные высотки

В Севастополе продолжают расти незаконные высотки

Ряд таких домов был обнаружен в Гагаринском районе Севастополя.

Власть
Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции

Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции фото

Янина Павленко прокомментировала через Facebook информацию о дорогих украшениях, в которых она дефилирует на официальных мероприятиях.

Водный кризис
Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала

Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала

Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода до 2014 года подавалась в Крым, перешел в подчинение министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Он будет использоваться только для водоснабжения аграриев Херсонской области.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации