Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции

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Янина Павленко прокомментировала через Facebook информацию о дорогих украшениях, в которых она дефилирует на официальных мероприятиях.

Авторы Крымского канала в Telegram опубликовали фото мэра Ялты с двумя комплектами подвесок и сережек. По версии анонимов, эти ансамбли из белого и желтого золота были куплены Яниной Павленко у французских ювелиров Van Cleef & Arpels примерно за 20 млн рублей.

На сайте компании Van Cleef & Arpels есть несколько похожих на коллекцию Павленко вариантов изделий, убедились журналисты. Серьги – от 780 тысяч рублей, колье – от 2,6 миллионов рублей.

Сама Павленко прокомментировала эту информацию в Facebook на странице «Доска позора чиновников Крыма», подчеркнув, что кому-то необходимо ее опорочить: «Чего только не придумывают!!! Значит, двигаюсь в правильном направлении!!! И да, цена мои бус в десятки раз дешевле» . Также градоначальница выразила сожаление, что упомянутых Крымским каналом украшений у нее нет.

На вопрос ее собеседников в Facebook о том, носит ли она китайскую подделку тяжелого люкса, Павленко ответила подмигивающим эмодзи. А защитники мэра в комментариях выразили мнение, что простые люди не разбираются в стоимости таких драгоценностей.

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