Власть
Крымские фермеры продали почти 7 тысяч тонн продуктов с начала года
С начала года фермеры Крыма реализовали более 6712 тонн продукции.
Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщил, что только на прошедших выходных аграрии привезли на ярмарку в Симферополь порядка 90 тонн сельхозпродукции.
«В республике с начала года проведено 4 400 ярмарочных мероприятий, из которых почти 4000 — сельскохозяйственные ярмарки. В субботу и воскресенье работали постоянные наши локации на улицах: Севастопольская, Киевская, Бела Куна, Ракетная и в микрорайоне Каменка», — рассказал вице-премьер.
Следующая агроярмарка пройдет накануне Дня Победы – 8 мая. В субботу будут работать торговые площадки на улицах Севастопольская, 80/3, Киевская, 177, Бела Куна/ул. Кечкеметская.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крыму угрожает саранча, бороться с ней будут биологическим оружием. Химические препараты губительны не только для саранчи, но и для всей экосистемы Крыма, поэтому борьбу с вредителями следует вести с помощью биологических штаммов.
В Крыму больше не выращивают кукурузу, рис и сою. Из-за прекращения гарантированного орошения практически полностью из севооборота исключены влагозависимые культуры — кукуруза, рис, соя.
Крымских персиков будет вдоволь: ученые об урожае в этом году. Урожай персиков, абрикосов и других косточковых культур в этом году в Крыму обещает побить многолетние показатели.
В Крыму предложили пшеницу заменить лавандой. Увеличение площадей эфиромасличных культур поможет улучшить показатели сельского хозяйства Крыма.
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
В социальной сети появились фотографии магистрали, проведенной через плато Ай-Петри.
Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала
Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что готова продать набор своих украшений после разгоревшегося в социальных сетях скандала о стоимости ювелирных изделий.
Зеленский едет в сторону Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Херсонскую область, чтобы посетить границу с Крымом.
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется
Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
вчера
Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции фото
Янина Павленко прокомментировала через Facebook информацию о дорогих украшениях, в которых она дефилирует на официальных мероприятиях.