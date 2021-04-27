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Власть

Крымские фермеры продали почти 7 тысяч тонн продуктов с начала года

14:49 вторник, 27 апреля 2021

С начала года фермеры Крыма реализовали более 6712 тонн продукции.

Министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин сообщил, что только на прошедших выходных аграрии привезли на ярмарку в Симферополь порядка 90 тонн сельхозпродукции.

«В республике с начала года проведено 4 400 ярмарочных мероприятий, из которых почти 4000 — сельскохозяйственные ярмарки. В субботу и воскресенье работали постоянные наши локации на улицах: Севастопольская, Киевская, Бела Куна, Ракетная и в микрорайоне Каменка», — рассказал вице-премьер.

Следующая агроярмарка пройдет накануне Дня Победы – 8 мая. В субботу будут работать торговые площадки на улицах Севастопольская, 80/3, Киевская, 177, Бела Куна/ул. Кечкеметская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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