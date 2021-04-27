Крымчан удивила птица-наездница

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Житель Приморья снял забавное видео, которое несколько дней гуляло по российским соцсетям и вот теперь появилось в крымском сегменте.

Крымчане по достоинству оценили кадры, где чайка летит верхом на своем сородиче.

Видеоролик выложили в группе «Евпатория Подслушано и Подсмотрено» в соцсети «ВКонтакте».

«Необычный полет. А что, очень даже удобно», — подписал видео автор.

На выложенных в сети кадрах видно, что в начале чайка, выполнявшая роль «такси», с хладнокровным спокойствием терпела незваного попутчика. Однако затем птице надоело такое соседство, и она сбросила «пассажира» со своей спины.

Скорее всего птицы просто играли, хотя такое поведение для них редкость, прокомментировал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского Виталий Гирагосов.

«Чаще такое случается с хищными птицами. К примеру, если орел схватил чайку, то другая чайка может атаковать хищника со спины защищая сородича. Такое же происходит и с врановыми. Они априори не любят орлов», — отметил собеседник.

В тексте использованы материалы: Форпост

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