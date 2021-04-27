Крупнейшее кладбище Симферополя превращается в свалку

Горы мусора скапливаются в непосредственной близости от мест захоронений.

Жителей Симферополя, которые приехали прибраться на могилах на кладбище «Абдал» в преддверии Пасхи, встречают горы мусора в непосредственной близости от мест захоронений. Об этом со ссылкой на горожан пишет Telegram-канал «ЧКХ».

На главном городском кладбище катастрофически не хватает контейнеров для отходов, из-за чего повсеместно образуются большие мусорные кучи. Кроме того, дорожки между секторами давно требуют ремонта, так как находятся в плачевном состоянии, а также отсутствуют лавочки, на которых пожилые люди могли бы передохнуть по пути к отдаленным могилам близких.

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