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Власть

Корабли Северного флота России остались в Черном море после учений в Крыму

18:51 вторник, 27 апреля 2021
Корабли Северного флота России остались в Черном море после учений в Крыму

фото © tass.ru

После крупных учений в Крыму два больших десантных корабля Северного флота РФ «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Уточняется, что на минувшей неделе в Крыму десантные корабли отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа.

«В настоящее время продолжается свертывание войск и сил, участвовавших в мероприятиях контрольных проверок за зимний период обучения. Подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота, участвовавшие в учениях на полигонах Западного военного округа, возвращаются в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», - сообщили в пресс-службе.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, чтобы посетить основной этап межвидовых учений войск ЮВО. Тогда войска и силы, привлекаемые к маневрам, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей ЧФ, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений.

По данным военного ведомства, в учениях были задействованы более 10 тысяч военных, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.22 апреля учения были завершены, а 23 апреля войска начали возвращаться в места постоянной дислокации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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