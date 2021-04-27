Власть
Корабли Северного флота России остались в Черном море после учений в Крыму
фото © tass.ru
После крупных учений в Крыму два больших десантных корабля Северного флота РФ «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.
Уточняется, что на минувшей неделе в Крыму десантные корабли отрабатывали учебные задачи совместно с войсками Южного военного округа.
«В настоящее время продолжается свертывание войск и сил, участвовавших в мероприятиях контрольных проверок за зимний период обучения. Подразделения отдельной мотострелковой бригады Северного флота, участвовавшие в учениях на полигонах Западного военного округа, возвращаются в пункты постоянной дислокации железнодорожным транспортом», - сообщили в пресс-службе.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым, чтобы посетить основной этап межвидовых учений войск ЮВО. Тогда войска и силы, привлекаемые к маневрам, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей ЧФ, часть сил Каспийской флотилии вышли в район проведения учений.
По данным военного ведомства, в учениях были задействованы более 10 тысяч военных, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.22 апреля учения были завершены, а 23 апреля войска начали возвращаться в места постоянной дислокации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Путин срочно призвал резервистов на военные сборы. Президент РФ Владимир Путин своим приказом призвал находящихся в запасе граждан на военные сборы.
Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина. Американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 подал аварийный сигнал о «потере связи» над Украиной вблизи границы с Белгородской областью РФ.
Украинские военные проводят учения по противовоздушной обороне возле Крыма. На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области проходят учения подразделений украинской противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с Крымом.
Появилось видео как Россия выводит войска из Крыма. Воинские подразделения и соединения, принимавшие участия в масштабных учениях в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации.
Упавший столб блокировал дорогу у штаба флота в Севастополе фото
Фонарный столб рядом с верхней площадкой Синопского спуска в центре Севастополя рухнул на парковку автомобилей.
Артиллерия ВДВ возвращается из Крыма в Анапу
Артиллерия десантно-штурмовой горной дивизии возвращают на базу в Анапу после учений в Крыму, сообщают в Минобороны России.
Родители массово сдают путевки в детские лагеря
Сообщение президента РФ Владимира Путина о возврате половины стоимости детского отдыха вызвало резкое снижение спроса на путевки.
Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала
Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода до 2014 года подавалась в Крым, перешел в подчинение министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Он будет использоваться только для водоснабжения аграриев Херсонской области.
14 часов назад
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
7 часов назад
Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала
8 часов назад
Родители массово сдают путевки в детские лагеря
2 часа назад
Зеленский едет в сторону Крыма
8 часов назад
Крымчан удивила птица-наездница
Житель Приморья снял забавное видео, которое несколько дней гуляло по российским соцсетям и вот теперь появилось в крымском сегменте.