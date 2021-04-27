Какой сегодня праздник 27 апреля

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Сегодня, 27 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День работников вахтового метода (День вахтовика)

Фото altapress.ru

Считается, что впервые этот день был отмечен в 2011 году после того, как инициатива учреждения и проведения профессионального праздника вахтовиков получила поддержку среди пользователей социальных сетей, имеющих отношение к подобной работе. И хотя официального статуса данный праздник пока не имеет, но люди, работающие вахтовым методом, отмечают его трудовыми коллективами при поддержке инициативных работодателей и руководителей.

Использование вахтового метода работы известно давно и практикуется в разных странах. Этот метод организации труда позволяет более эффективно с точки зрения трудозатрат, временных показателей решать конкретные задачи в определенных условиях. Как правило, эти условия сопряжены с удаленностью объекта, на котором ведутся работы от населенных пунктов, либо вообще отсутствием доступных коммуникаций.

День Республики Саха (Якутия)

Фото Пикабу

27 апреля — особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика (ЯАССР) в составе СССР. А ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая конституция республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации.

В этот день проходят массовые мероприятия и демонстрации, выставки. Активно участвуют в празднике школьники и студенты. По сложившейся традиции в День республики делегация руководителей региона во главе с президентом Якутии посещает малую родину Максима Аммосова — известного политического деятеля республики, который в 1921 году инициировал образование Якутской АССР в Центральном Комитете партии и Народном комиссариате по делам национальностей РСФСР.

Мартын Лисогон

Народный праздник «Мартын Лисогон» отмечается 27 апреля (по старому стилю - 14 апреля). В православном церковном календаре это день почтения памяти святителя Мартина I, папы Римского. Другие названия праздника: «День Мартына», «Вороний праздник», «Птичьи обереги». Лисогоном день прозвали из-за лисиц, которые 27 апреля бросают старые норы и начинают рыть новые. В это время животное слепнет и глохнет, поэтому его можно легко поймать даже голыми руками. Охотники не упускали такую возможность и с удовольствием в этот день охотились на лис.

Также сегодня, 27 апреля, отмечают такие праздники:

- День специальных частей по охране МПСР, ВГО и СГ внутренних войск МВД РФ (День спецчастей)

- День памяти святых мучеников Виленских

- Международный день скульптуры (International Sculpture Day)

- День российского парламентаризма

- День короля в Нидерландах

- День 50-процентной вероятности встречи с динозавром

- Международный день настольных игр (International Tabletop Day)

- День рождения «памперсов»

- Всемирный день графического дизайна (World Graphic Design Day)

- День святой Зиты (покровительница официантов, лакеев и домработниц)

- День лягушки (Save The Frogs Day) в США

- День азбуки Морзе (Morse Code Day) в США

- День мясных ребрышек (National Prime Rib Day) в США

- День ветеранов (National Veterans Day) в Финляндии

- День детей в Колумбии

Сегодня именины празднуют: Иван, Антон, Евстафий, Мартин, Азат, Ардалион, Валентин, Епифан, Марианна, Христофор.

Что происходило 27 апреля в прошлые годы

1509 - папа Римский Юлиан II отлучил от церкви Венецию

1521 - на филиппинском острове Мактан в стычке с туземцами погиб 41-летний португальский мореплаватель Фернан Магеллан.

1644 - впервые в Канаде высадили пшеницу

1667 - уже давно слепой английский поэт Джон Мильтон продал за 10 фунтов права на написанную им в этом году поэму «Потерянный рай», которая впоследствии стала лучшей в его творчестве

1828 - открылся Лондонский зоосад

1908 - начало IV Олимпийских игр в Лондоне

1918 - декрет ВЦИК РСФСР об отмене права наследования

1925 - постановление Совета Народных Комиссаров СССР «о прописке граждан в городских поселениях»

1940 - по приказу Генрих Гиммлера вблизи Кракова (Польша) создан концентрационный лагерь Аушвиц. Он стал первым концлагерем, предназначенным для массового уничтожения людей

1963 - лидер кубинской революции Фидель Кастро прибыл с первым визитом в Москву. В ходе визита, который длился больше месяца, Кастро задекларировал принадлежность Кубы к мировому социалистическому лагерю и подписал соглашения по товарообмену с СССР

1965 - в США запатентованы подгузники «Памперс»

1978 - в Афганистане произошел военный переворотубит президент М. Дауд. Новым руководителем страны стал Нур-Мухаммад Тарак, который провозгласил создание Демократической Республики Афганистан и впоследствии подписал с Советским Союзом договор о взаимопомощи

1981 - Ринго Старр женился на актрисе Барбаре Бах

2001 - премьер-министр Украины Виктор Ющенко подал в отставку

2007 - в горах Чечни разбился вертолет с отрядом российских десантников. Погибло 18 человек

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 27 апреля. Какие праздники будут завтра?

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