Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма

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В социальной сети появились фотографии магистрали, проведенной через плато Ай-Петри.

Строительные работы взбудоражили пользователей виртуального пространства Крыма.

«Что на Ай-Петри происходит? Что за магистраль?», — негодуют крымчане в группе «Плохие новости|Жесть. Крым|ВКонтакте».

Пока одни предположили, что на заповедных землях вскоре построят автотрассу, другие уверены — территорию готовят к застройке.

Как сообщили в ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», территория, на которой ведутся строительные работы, находится за границами особо охраняемых природных территорий федерального значения.

«Данный объект — магистральный газопровод высокого давления, строительство которого ведется согласно утвержденной ФЦП», — сообщили в «Заповедном Крыму».

Согласно проектной документации объекта, газопровод Ялта — Форос — Севастополь пройдет вблизи земель Ялтинского горно-лесного природного заповедника, пересечет земли государственного природного заказника «Ай-Петринская яйла», а далее разместится на землях лесного Куйбышевского лесничества и Ялтинского городского округа.

В тексте использованы материалы: Форпост

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