Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +17
море +9

Власть

Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма

14:58 вторник, 27 апреля 2021
Ялта
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма

фото © Плохие новости|Жесть. Крым|ВКонтакте

В социальной сети появились фотографии магистрали, проведенной через плато Ай-Петри.

Строительные работы взбудоражили пользователей виртуального пространства Крыма.

«Что на Ай-Петри происходит? Что за магистраль?», — негодуют крымчане в группе «Плохие новости|Жесть. Крым|ВКонтакте».

Пока одни предположили, что на заповедных землях вскоре построят автотрассу, другие уверены — территорию готовят к застройке.

Как сообщили в ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», территория, на которой ведутся строительные работы, находится за границами особо охраняемых природных территорий федерального значения.

«Данный объект — магистральный газопровод высокого давления, строительство которого ведется согласно утвержденной ФЦП», — сообщили в «Заповедном Крыму».

Согласно проектной документации объекта, газопровод Ялта — Форос — Севастополь пройдет вблизи земель Ялтинского горно-лесного природного заповедника, пересечет земли государственного природного заказника «Ай-Петринская яйла», а далее разместится на землях лесного Куйбышевского лесничества и Ялтинского городского округа.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские микробиологи заявили, что нашли способ победить амброзию. Ученые Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма нашли способ борьбы с амброзией при помощи специальных болезнетворных бактерий. Но для широкого использования этого метода институту необходимо дополнительное финансирование.

Крымским пляжам грозит нашествие ядовитых рыб фугу. Из-за нарушения экологического равновесия в природе уже скоро в Черном море могут поселиться далекие гости из Азии — ядовитые рыбы фугу.

Вокруг Севастополя плодятся волки. Еще один взрослый самец был застрелен в районе села Широкого.

В Крыму отремонтировали Чертов мостик над пропастью. На мысе Алчак, что под Судаком на юго-востоке Крыма, сотрудники лесоохотничьего хозяйства обновили несколько метров перехода через пропасть над морем.

Власть
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма

Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма

В социальной сети появились фотографии магистрали, проведенной через плато Ай-Петри.

Власть
Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала

Мэр Ялты уже хочет продать свои бусы после скандала

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что готова продать набор своих украшений после разгоревшегося в социальных сетях скандала о стоимости ювелирных изделий.

Власть
Зеленский едет в сторону Крыма

Зеленский едет в сторону Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл сегодня в Херсонскую область, чтобы посетить границу с Крымом.

Власть
Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции

Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции фото

Янина Павленко прокомментировала через Facebook информацию о дорогих украшениях, в которых она дефилирует на официальных мероприятиях.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации