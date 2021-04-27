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Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
фото © Плохие новости|Жесть. Крым|ВКонтакте
В социальной сети появились фотографии магистрали, проведенной через плато Ай-Петри.
Строительные работы взбудоражили пользователей виртуального пространства Крыма.
«Что на Ай-Петри происходит? Что за магистраль?», — негодуют крымчане в группе «Плохие новости|Жесть. Крым|ВКонтакте».
Пока одни предположили, что на заповедных землях вскоре построят автотрассу, другие уверены — территорию готовят к застройке.
Как сообщили в ФГБУ «Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым», территория, на которой ведутся строительные работы, находится за границами особо охраняемых природных территорий федерального значения.
«Данный объект — магистральный газопровод высокого давления, строительство которого ведется согласно утвержденной ФЦП», — сообщили в «Заповедном Крыму».
Согласно проектной документации объекта, газопровод Ялта — Форос — Севастополь пройдет вблизи земель Ялтинского горно-лесного природного заповедника, пересечет земли государственного природного заказника «Ай-Петринская яйла», а далее разместится на землях лесного Куйбышевского лесничества и Ялтинского городского округа.
В тексте использованы материалы: Форпост
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