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Власть

ФСБ пресекла в Крыму канал международной контрабанды наркотиков

12:22 вторник, 27 апреля 2021

Черноморский районный суд РК осудил организатора межрегионального канала незаконного оборота наркотиков на восемь лет лишения свободы.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

Уточняется, что осужденный 1967 года рождения, уроженец одной из стран СНГ, прибыл на полуостров с целью осуществления трудовой деятельности в сфере туризма. В сентябре прошлого года мужчина оказался в поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по РК.

«В результате реализации комплекса проверочных мероприятий удалось установить, что мужчина предпринял попытку организовать  межрегиональный канал незаконного оборота наркотических средств, за что и был задержан пограничниками во взаимодействии с сотрудниками УГИБДД МВД по РК», – говорится в сообщении.

В отношении 53-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в крупном размере»), ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Покушение на контрабанду наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, аналогов, совершенные в крупном размере»).

Рассмотрев дело по существу, Черноморский районный суд РК признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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