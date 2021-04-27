Власть
Евпаторийца арестовали на двое суток за тонировку автомобиля
Евпаторийский городской суд арестовал местного жителя на двое суток за невыполнение требования сотрудника полиции снять тонировку со стекла своего автомобиля.
В феврале 2021 года сотрудник полиции потребовал, чтобы водитель в течение 10 дней снял тонировку. Но автомобилист проигнорировал данное требование.
Суд инкриминировал евпаторийцу административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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