Евпаторийца арестовали на двое суток за тонировку автомобиля

Евпаторийский городской суд арестовал местного жителя на двое суток за невыполнение требования сотрудника полиции снять тонировку со стекла своего автомобиля.

В феврале 2021 года сотрудник полиции потребовал, чтобы водитель в течение 10 дней снял тонировку. Но автомобилист проигнорировал данное требование.

Суд инкриминировал евпаторийцу административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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