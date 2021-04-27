Еще 101 крымчанин заболел ковидом

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За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымИз общего количества заболевших, 82 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 40172 случаев новой коронавирусной инфекции, 217 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 38958 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Всего за судки обследовано 898 лиц.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 25 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая. В Крыму несмотря на объявленные с 1 по 1 мая выходные дни, вакцинация от коронавируса продолжится обычными темпами, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 24 апреля на территории Республики Крым подтверждено 104 новых случая коронавирусной инфекции.

В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню. За 23 апреля на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.