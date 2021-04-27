Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ученые предупредили о рисках для переболевших COVID-19 ● Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус? ● 98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая ● 104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
Еще 101 крымчанин заболел ковидом
фото © pixabay.com
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымИз общего количества заболевших, 82 — выявлены при обращении за медицинской помощью, 19 – выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
Таким образом, на текущий период в республике зарегистрировано 40172 случаев новой коронавирусной инфекции, 217 из которых завозные из-за границы, 128 случаев – завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 38958 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 при лабораторном скрининге здоровых лиц.
Всего за судки обследовано 898 лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 25 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая. В Крыму несмотря на объявленные с 1 по 1 мая выходные дни, вакцинация от коронавируса продолжится обычными темпами, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 24 апреля на территории Республики Крым подтверждено 104 новых случая коронавирусной инфекции.
В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню. За 23 апреля на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.
Еще 101 крымчанин заболел ковидом
За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания.
В Севастополе продолжают расти незаконные высотки
Ряд таких домов был обнаружен в Гагаринском районе Севастополя.
Мэр Ялты назвала дешевыми бусами свои подвески из люксовой коллекции фото
Янина Павленко прокомментировала через Facebook информацию о дорогих украшениях, в которых она дефилирует на официальных мероприятиях.
«Берег турецкий россиянам не нужен»: В Крыму пообещали сделать свою Анталию
Планами по созданию инфраструктуры для отдыха на побережье Крыма поделился заместитель председателя совета министров республики Евгений Кабанов.
22 часа назад
В Крыму выявили новые врезки в водопровод
16 часов назад
Власти Украины сделали заявление о судьбе Северо-Крымского канала
Северо-Крымский канал, по которому днепровская вода до 2014 года подавалась в Крым, перешел в подчинение министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Он будет использоваться только для водоснабжения аграриев Херсонской области.