Экс-директор «Севгеоцентра» незаконно присвоил 1,2 млн рублей

С июля 2020 по январь 2021 года бывший директор Севастопольского центра землеустройства и геодезии давал бухгалтеру указания перечислять ему деньги, принадлежащие организации.

В пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили, что всего он присвоил более 1,2 млн рублей.

При этом собственником 100% уставного капитала общества является город Севастополь в лице департамента по имущественным и земельным отношениям.

После проверки прокуратуры в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества в особо крупном размере).

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