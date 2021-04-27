Чиновникам в Крыму грозит уголовное дело за стройку на пляже

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Возбуждение уголовного дела по статье о халатности грозит чиновникам Молочненского сельского поселения Сакского района, которые закрыли глаза на «благоустройство» пляжа в селе Витино.

Соответствующие материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для принятия решения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Поводом для проверки стали возмущения в соцсетях жителей села Витино, которые сообщили, что местный арендатор пляжа, получивший территорию по договору с местной администрацией для благоустройства, начал прямо на пляже строительство домиков для отдыха. Проверка выявила, что 14 деревянных домов на монолитном железобетонном основании были построены меньше чем в 100 метрах от уреза воды.

«При этом должностные лица местной администрации, достоверно зная о том, что предпринимателем выполняются работы по монтажу строений, не предусмотренных договором, мер, направленных на пресечение незаконного строительства, своевременно не приняли, - пояснили в пресс-службе прокуратуры. – В этой связи Сакский межрайонный прокурор направил материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении должностных лиц администрации Молочненского сельского поселения».

Местные чиновники оставили без внимания и то, что предприниматель, получивший муниципальный пляж, ограничил доступ к нему местных жителей. Среди других нарушений обнаружилось также отсутствие системы ливневого водовотведения и отходы, которые благоустроитель складировал прямо в водоохранной зоне.

«По данным фактам прокурор в адрес главы местной администрации внес представление, которое находится на рассмотрении», - отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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