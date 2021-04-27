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Артиллерия ВДВ возвращается из Крыма в Анапу
фото © Новости Крыма
Артиллерия десантно-штурмовой горной дивизии возвращают на базу в Анапу после учений в Крыму, сообщают в Минобороны России.
«На станции Симферополь завершена погрузка эшелона с артиллериейНовороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. На платформы были погружены 120-мм самоходные оружия «Нона», 122-мм гаубицы Д-30, инженерная техника и техника связи. Эшелон проследует по маршруту Симферополь – Керчь – Анапа, где личный состав произведет разгрузку техники с эшелона и поставит в режим хранения», – сообщают в пресс-службе.
По информации ведомства, всего в передислокации подразделенийВДВ задействовано около 40 воинских эшелонов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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