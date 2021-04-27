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Власть

Аксенов хочет возглавить крымский список единороссов на выборах в Госдуму

11:53 вторник, 27 апреля 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов готов возглавить список кандидатов от крымского регионального отделения партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной думы.

Об этом он заявил журналистам.

«Как партия решит. Я и так буду партию поддерживать, буду работать на победу «Единой России». Насколько нужно или не нужно будет мое присутствие в списке, время покажет», – сказал Аксенов.

В то же время он не уточнил, определены ли имена кандидатов-списочников. Окончательное решение будет принято по итогам праймериз, добавил глава республики.

Ранее секретарь крымского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Константинов сообщил, что Аксенов может возглавить список кандидатов в депутаты.

Аксенов в 2016 году также возглавлял список претендентов в депутаты Госдумы от Республики Крым.

Предварительное голосование (праймериз) «Единой России» пройдет с 24 по 30 мая в очном и электронном формате, принять участие в нем могут все избиратели, независимо от партийной принадлежности. По результатам праймериз будет сформирован список кандидатов от «Единой России» на выборах в Государственную думу, намеченных на 19 сентября текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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