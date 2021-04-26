Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +14
море +9

Общество

Житель Ялты перегородил улицу и расставил самодельные дорожные знаки

10:41 понедельник, 26 апреля 2021
Ялта

На одной из улиц Ялты 24-летний мужчина самовольно разместил изготовленные кустарным способом дорожные знаки.

После этого он перегородил проезжую часть своим автомобилем.

Через несколько минут на этот участок движения прибыли инспекторы ГИБДД Крыма. Полицейские пресекли неправомерные действия субъекта и привлекли его к административной ответственности.

Что подвигло человека устроить указанный «перформанс», в региональном МВД не сообщили, уточняет kp.ru.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Центральный проспект Симферополя снова нужно ремонтировать. Центральный проспект им. Кирова в Симферополе нужно вновь ремонтировать после капитального ремонта в 2018 году.

Стало известно какие районы Симферополя получат больше воды. В администрации Симферополя уточнили, как будет подаваться вода жителям города в соответствии с новыми графиками.

Притоки уменьшаются: сколько воды успели накопить водохранилища Крыма. Притоки в крымские водохранилища начали уменьшаться во второй половине апреля, отметил в эфире радио «Спутник в Крыму» заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. Вернадского Илья Николенко.

Центр Севастополя стал опасным для прогулок. Январские шторма оставили полосу препятствий для не очень бдительных горожан.

Коронавирус в Крыму
98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 25 апреля на территории Республики Крым подтверждено 98 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 26 апреля

Какой сегодня праздник 26 апреля фото

Сегодня, 26 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Актуальные темы

«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется

Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.

19 часов назад

Происшествия
Пожар уничтожил 200 квадратных метров жилого дома в Ялте

Пожар уничтожил 200 квадратных метров жилого дома в Ялте

Ялтинские пожарные спасли от огня восемь квартир и два частных домовладения.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации