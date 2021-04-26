Общество
Житель Ялты перегородил улицу и расставил самодельные дорожные знаки
На одной из улиц Ялты 24-летний мужчина самовольно разместил изготовленные кустарным способом дорожные знаки.
После этого он перегородил проезжую часть своим автомобилем.
Через несколько минут на этот участок движения прибыли инспекторы ГИБДД Крыма. Полицейские пресекли неправомерные действия субъекта и привлекли его к административной ответственности.
Что подвигло человека устроить указанный «перформанс», в региональном МВД не сообщили, уточняет kp.ru.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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