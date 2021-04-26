В Симферопольской больнице украли инвалидную коляску

В полицию Симферополя поступило заявление от руководства одной из больниц по факту кражи инвалидной коляски.

Ущерб заведению превысил 12 тысяч рублей, сообщает МВД Крыма.

По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний житель Симферополя. Он дал признательные показания. Коляска была возвращена администрации учреждения здравоохранения.

Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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