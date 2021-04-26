Происшествия
В Симферопольской больнице украли инвалидную коляску
В полицию Симферополя поступило заявление от руководства одной из больниц по факту кражи инвалидной коляски.
Ущерб заведению превысил 12 тысяч рублей, сообщает МВД Крыма.
По подозрению в совершении преступления был задержан 34-летний житель Симферополя. Он дал признательные показания. Коляска была возвращена администрации учреждения здравоохранения.
Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Сакчанин на тачке похитил терминал самообслуживания из торгового зала. Сакским полицейским поступило сообщение о пропаже из магазина платежного терминала самообслуживания.
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