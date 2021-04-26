Власть
В Севастополе провели облаву на автомобили с тонировкой
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Госавтоинспекция Севастополя подвела промежуточные итоги рейда «Тонировка».
С начала объявленного мероприятия составлен 51 административный материал за управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных устройств.
Согласно части 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за управление транспортным средством со стеклами (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей.
За время рейдов 28 водителей устранили техническую неисправность на месте, остальные получили требование устранить нарушение в течение 10 суток.
Отметим, что в случае невыполнения требования об устранении правонарушения, водителя могут привлечь за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции по статье 19.3 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность в виде наложения административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.
Госавтоинспекция Севастополя предупреждает, что согласно нормам действующего законодательства, светопропускная способность лобового стекла и передних стекол автомобиля должна быть не менее 70%.
Напомним, что Всероссийское профилактическое мероприятие «Тонировка» проходит во всех регионах страны с 19 по 28 апреля текущего года.
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