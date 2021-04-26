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Власть

В Крыму выявили новые врезки в водопровод

18:37 понедельник, 26 апреля 2021

В ГУП РК «Вода Крыма» продолжают работу по выявлению нарушений и утечек с помощью передвижной лаборатории, спецоборудования и телеинспекции.

Об этом на брифинге по вопросам водоснабжения сообщила Заместитель Председателя Совета министров РК Светлана Маслова.

«Вода Крыма» продолжила работу по выявлению незаконных врезок. Было осуществлено за неделю 9 проверок. Проверено 7 физических лиц и 2 юридических лица в Симферополе и Алуште, в ходе которых установлено 3 факта безучетного пользования услугами водоснабжения и 1 факт безучетного пользования услугой водоотведения», — рассказала Маслова.

Также вице-премьер сообщила о выявлении силами ГУП РК «Вода Крыма» 5 скрытых утечек с объемом потерь больше 1 кубометра воды:

«Утечки были скрытыми. По всей видимости длительное время мы теряли ресурс. Но на сегодняшний день все они устранены», — уточнила вице-премьер.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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