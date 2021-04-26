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Власть

В Крыму снова хотять подать иск по задолженности украинских банков перед крымчанами

16:21 понедельник, 26 апреля 2021
В Крыму снова хотять подать иск по задолженности украинских банков перед крымчанами

фото © www.firestock.ru

Ранее Госсовет сообщал об исках по четырем «блокадам» - энергетической, водной, транспортной и продовольственной.

Власти Крыма готовят материалы для еще одного, пятого, иска к Украине, он будет касаться задолженности украинских банков, которые не вернули вклады жителям полуострова после событий 2014 годв, сообщил ТАСС председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Банковская блокада - это когда фактически отсекли крымчанам все заработанные законно пенсии, все выплаты. Сюда же входит изъятие всех денег из Крыма, экстренный вывоз всех наличных и вывод безналичных счетов и так далее. Нас ограбили очень серьезно, поэтому мы будем работать над возмещением ущерба», - сказал Константинов, который остался должен украинским банкам очень значительную сумму.

Ранее в Госсовете сообщали об исках по четырем «блокадам» - энергетической, водной, транспортной и продовольственной.

Как пояснил ТАСС глава комитета по законодательству Госсовета Крыма Сергей Трофимов, под банковской блокадой подразумевается ситуация, которая сложилась в 2014 году. На полуострове работали около 90 банковских учреждений, головные офисы которых находились в других регионах Украины.

«Фонд защиты вкладчиков возместил клиентам этих банков 27,2 млрд рублей. Это те крымчане, которые заявили о необходимости возмещения и смогли предоставить все документы, подтверждающие сумму вклада. Но в целом сумму ущерба только для физических лиц, не учитывая юрлиц, специалисты оценивают примерно в 60 млрд», - пояснил депутат.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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