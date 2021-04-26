В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая

В Крыму несмотря на объявленные с 1 по 1 мая выходные дни, вакцинация от коронавируса продолжится обычными темпами, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

- С учетом выходных с 1 по 10 мая у многих пациентов второй этап вакцинации придется на эти дни, - отметил глава минздрава. - Все кабинеты и передвижные пункты вакцинации будут работать, и крымчане смогут получить как первый, так и второй компонент в любом удобном месте. Еще раз призываю всех уважаемых жителей пройти вакцинацию и защитить себя и своих близких. Особенно это касается наших уважаемых крымчан в возрастной группе за 60 лет.

Точные графики работы кабинетов вакцинации будут опубликованы в ближайшую неделю. Также их можно будет узнать через «горячие» линии поликлиник.

Напомним, в Крым по последним данным поступило более 215 тысяч доз вакцины. Уже привиты более 130 тысяч человек, в том числе более 70 тысяч - вторым компоненетом. Работают 96 стационарных пунктов вакцинации, в которые на прививку записались еще более 34 тысяч человек.

В Симферополе пункты вакцинации помимо поликлиник открыты в четырех крупнейших торговых центрах города - в «Южной галерее», «Меганоме», «Центрум» и «ФМ». Мобильные процедурные кабинеты, где можно поставить укол антиковидной вакциной, открыты в Керчи, Евпатории и Джанкое.

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