Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +7
море +9

Происшествия

В Крыму припаркованный автомобиль скатился на проходящую девушку

20:03 понедельник, 26 апреля 2021
Ялта

На Южном берегу Крыма припаркованный автомобиль скатился на проходящую мимо девушку, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, накануне в Симеизе водитель автомобиля Geely не поставил его на ручник, из-за чего неуправляемая иномарка скатилась за пределы проезжей части и наехала на 27-летнюю прохожую.

«Виновник аварии находился на месте происшествия, пока пострадавшую не забрала карета скорой медицинской помощи. После этого в нарушение правил дорожного движения, место ДТП водитель покинул. Вытащить на дорогу скатившийся по ступеням автомобиль ему помогли проезжающие мимо автомобилисты», - говорится в сообщении.

Мужчина объяснил, что попал в такую ситуацию впервые и просто растерялся. При этом он пообещал, что окажет пострадавшей девушке всю необходимую помощь.

Несмотря на раскаяние, водителя иномарки привлекут к административной ответственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Алуште 13-летняя девочка упала с десятого этажа, она находится в коме. В Алуште с десятого этажа упала 13-летняя девочка, сейчас девочка находится в реанимации с тяжелыми травмами.

ДТП с участием двух грузовиков произошло под Судаком. В службу спасения поступило сообщение о том, что на дороге в селе Морское в сторону села Приветное (городской округ Судак) произошло дорожно-транспортное происшествие.

Крымчанин угнал автомобиль, врезался на нем в дерево, его ждет тюремный срок. Житель Нижнегорского района осужден судом Крыма к лишению свободы на 1 год и 3 месяца за угон автомобиля своего знакомого.

Водитель легковушки погиб после лобового столкновения в Симферополе. Четыре человека пострадали и один погиб после лобового столкновения LADA Kalina c Hyundai Solaris.

Власть
Мэра Алушты обвинили в беспомощности после поста о сборе денег

Мэра Алушты обвинили в беспомощности после поста о сборе денег

Галина Огнева по какой-то причине не нашла в бюджете города средств, чтобы помочь девочке, упавшей с 10 этажа.

Происшествия
Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму

Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму видео

Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.

Власть
Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина

Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина

Американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 подал аварийный сигнал о «потере связи» над Украиной вблизи границы с Белгородской областью РФ.

Власть
На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно

На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно

На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации