Происшествия
В Крыму припаркованный автомобиль скатился на проходящую девушку
На Южном берегу Крыма припаркованный автомобиль скатился на проходящую мимо девушку, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным ведомства, накануне в Симеизе водитель автомобиля Geely не поставил его на ручник, из-за чего неуправляемая иномарка скатилась за пределы проезжей части и наехала на 27-летнюю прохожую.
«Виновник аварии находился на месте происшествия, пока пострадавшую не забрала карета скорой медицинской помощи. После этого в нарушение правил дорожного движения, место ДТП водитель покинул. Вытащить на дорогу скатившийся по ступеням автомобиль ему помогли проезжающие мимо автомобилисты», - говорится в сообщении.
Мужчина объяснил, что попал в такую ситуацию впервые и просто растерялся. При этом он пообещал, что окажет пострадавшей девушке всю необходимую помощь.
Несмотря на раскаяние, водителя иномарки привлекут к административной ответственности.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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