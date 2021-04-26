В Крыму припаркованный автомобиль скатился на проходящую девушку

На Южном берегу Крыма припаркованный автомобиль скатился на проходящую мимо девушку, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, накануне в Симеизе водитель автомобиля Geely не поставил его на ручник, из-за чего неуправляемая иномарка скатилась за пределы проезжей части и наехала на 27-летнюю прохожую.

«Виновник аварии находился на месте происшествия, пока пострадавшую не забрала карета скорой медицинской помощи. После этого в нарушение правил дорожного движения, место ДТП водитель покинул. Вытащить на дорогу скатившийся по ступеням автомобиль ему помогли проезжающие мимо автомобилисты», - говорится в сообщении.

Мужчина объяснил, что попал в такую ситуацию впервые и просто растерялся. При этом он пообещал, что окажет пострадавшей девушке всю необходимую помощь.

Несмотря на раскаяние, водителя иномарки привлекут к административной ответственности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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