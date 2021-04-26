В Крыму хотят создать экономику замкнутого цикла

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Проект инновационного экологического развития, включающий полный цикл переработки отходов, могут запустить на полуострове Крым.

Об этом сообщает в пятницу пресс-служба госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО).

«В настоящее время проведена большая работа по формированию наилучшей концепции обращения с отходами на территории республики. В ней предусмотрены новейшие технологии, которые будут использованы для создания полного цикла обращения с твердыми коммунальными отходами: от сбора до утилизации. Крым может стать пилотным проектом - примером для всей России, а не только для юга страны. Рассчитываем, что в ближайшее время получим поддержку со стороны правительства», - приводятся в сообщении слова главы РЭО Дениса Буцаева, который в пятницу работал на полуострове.

Как уточнили в компании, концепция экологического развития полуострова была подготовлена в ходе трехсторонней работы РЭО и властей Республики Крым и Севастополя. «Для нас вопросы, связанные с экологией, являются одними из основных. Крым должен стать экологическим примером для других регионов», - заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, чьи слова приводит пресс-служба.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Аксенов написал, что власти Крыма планируют в июне презентовать проект по созданию пилотной модели утилизации твердых коммунальных отходов. Он также выразил надежду, что концепция в ближайшее время получит поддержку со стороны правительства РФ.

В пресс-службе правительства Севастополя сообщили, что Буцаев посетил объекты и в этом регионе, а также обсудил с губернатором Михаилом Развожаевым перспективы создания современного технологичного экотехнопарка с полным циклом переработки отходов на площадке городского полигона твердых коммунальных отходов «Первомайская балка». Такой проект может стать пилотным для всей страны. «Уже в этом году планируется заключить инвестиционное соглашение по реализации этого проекта», - говорится в сообщении.

В Севастополе, как сообщалось ранее, переработка ТКО, согласно федеральным требованиям, должна начаться до конца 2022 года. Среди целей национального проекта «Экология» указано, что к концу 2024 года в стране в промышленную эксплуатацию должны быть введены объекты переработки твердых коммунальных отходов общей мощностью 37,1 млн тонн.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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