Власть
В Крыму экс-директора будут судить за мошенничество и отмыв денег
Директор одного из предприятий Алушты предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве и отмывании бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по РК.
По версии следствия, мужчина предоставил в администрации города документы о приемке контракта, зная при этом, что работы не были выполнены.
«В октябре 2018 года между Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алушты и предприятием, которым руководил обвиняемый, был заключен муниципальный контракт на проведение комплекса кадастровых работ по образованию земельных участков под автомобильными дорогами местного значения», - сообщили в ведомстве.
В результате муниципальному бюджету был нанесен ущерб в размере более 1,4 млн рублей. Кроме того, обвиняемый провел ряд финансовых махинаций, которые позволили легализовать похищенные средства. Во время предварительного расследования экс-руководитель предприятия возместил похищенное в полном объеме.
Дело передано в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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