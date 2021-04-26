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Власть

В Крыму думают применить «новые способы» утилизации мусора

12:22 понедельник, 26 апреля 2021

Глава Крыма Сергей Аксенов провел рабочую встречу с генеральным директором предприятия «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым, сообщает управление информации главы Крыма.

По словам Аксенова, Крым подготовил ряд предложений в сфере обращения с бытовыми отходами.

«Мы подготовили ряд материалов по последнему поручению Президента. Стоит задача полностью уйти от мусорных свалок. В июне концепт мы уже представим для ознакомления общественности», — сказал С.Аксенов.

Как именно будут утилизировать в дальнейшем бытовые отходы на полуострове, глава Крыма пока не уточнил.

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