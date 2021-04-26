Власть
В Крыму думают применить «новые способы» утилизации мусора
Глава Крыма Сергей Аксенов провел рабочую встречу с генеральным директором предприятия «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым, сообщает управление информации главы Крыма.
По словам Аксенова, Крым подготовил ряд предложений в сфере обращения с бытовыми отходами.
«Мы подготовили ряд материалов по последнему поручению Президента. Стоит задача полностью уйти от мусорных свалок. В июне концепт мы уже представим для ознакомления общественности», — сказал С.Аксенов.
Как именно будут утилизировать в дальнейшем бытовые отходы на полуострове, глава Крыма пока не уточнил.
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