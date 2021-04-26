В дар Ливадийском дворцу переданы сто полотен Бернштейна

Ливадийский дворец-музей получил в дар сто акварелей графика и иллюстратора Эммануила Бернштейна.

Мероприятие прошло в рамках фестиваля «Дорога на Ялту».

«Последователи фестиваля, коллекционер и галерист Валерий Новиков, Станислав Тихонов и Роман Кокшаров собрали коллекцию картин выдающегося художника советской эпохи Эммануила Бернштейна. Ценность этой коллекции заключается в том, что впервые вся крымская серия собрана вместе и теперь она будет экспонироваться в Ливадийском музее», - сказал президент фестиваля «Дорога на Ялту» Андрей Кондрашов.

До этого дня полотна хранились в музеях и частных коллекциях.

График, иллюстратор и архитектор Эммануил Бернштейн известен исследовательскими работами в области архитектуры и этнографии. В 1937 году закончил обучение в Московском архитектурном институте. После этого работал во Всесоюзном комитете по охране памятников искусства и культуры в должности инспектора. В 1939 году поступил в проектную мастерскую академика Ивана Жолтовского и занялся проектированием.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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