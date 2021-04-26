Происшествия
В Алуште 13-летняя девочка упала с десятого этажа, она находится в коме
В Алуште с десятого этажа упала 13-летняя девочка, сейчас девочка находится в реанимации с тяжелыми травмами.
Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
«13-летняя Антонина Березницкая получила очень тяжелые травмы при падении с 10-го этажа. Сейчас девочка находится в отделении реанимации и анестезиологии РДКБ в тяжелом состоянии. Диагностированы множественные переломы костей таза, переломы 10-ти позвонков, удалена селезенка, ушибы печени, поджелудочной железы, легких, кровоизлияние в головной мозг, сотрясение головного мозга», – пишет Огнева на своей странице в Facebook.
По данным Галины Огневой, на данный момент девочка находится в состоянии медикаментозной комы.
Подтверждения данной информации из других источников нет, о других подробностях случившегося не сообщается, комментарии родителей ребенка отсутствуют.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин угнал автомобиль, врезался на нем в дерево, его ждет тюремный срок. Житель Нижнегорского района осужден судом Крыма к лишению свободы на 1 год и 3 месяца за угон автомобиля своего знакомого.
Водитель легковушки погиб после лобового столкновения в Симферополе. Четыре человека пострадали и один погиб после лобового столкновения LADA Kalina c Hyundai Solaris.
Пожар уничтожил 200 квадратных метров жилого дома в Ялте. Ялтинские пожарные спасли от огня восемь квартир и два частных домовладения.
В Симферополе автомобиль снес ограждение банка. В Симферополе у здания «Генбанка» на улице Севастопольской произошло ДТП с участием легкового автомобиля.
Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму видео
Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.
Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина
Американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 подал аварийный сигнал о «потере связи» над Украиной вблизи границы с Белгородской областью РФ.
На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно
На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется
Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
24 часа назад
Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов
Причиной подорожания отдыха в Крыму может быть не только закрытие турецких курортов для россиян, но и денежный возврат, который власти обещают россиянам за отдых на курортах полуострова.