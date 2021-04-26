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Происшествия

В Алуште 13-летняя девочка упала с десятого этажа, она находится в коме

17:48 понедельник, 26 апреля 2021
Алушта

В Алуште с десятого этажа упала 13-летняя девочка, сейчас девочка находится в реанимации с тяжелыми травмами.

Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.

«13-летняя Антонина Березницкая получила очень тяжелые травмы при падении с 10-го этажа. Сейчас девочка находится в отделении реанимации и анестезиологии РДКБ в тяжелом состоянии. Диагностированы множественные переломы костей таза, переломы 10-ти позвонков, удалена селезенка, ушибы печени, поджелудочной железы, легких, кровоизлияние в головной мозг, сотрясение головного мозга», – пишет Огнева на своей странице в Facebook.

По данным Галины Огневой, на данный момент девочка находится в состоянии медикаментозной комы.

Подтверждения данной информации из других источников нет, о других подробностях случившегося не сообщается, комментарии родителей ребенка отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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