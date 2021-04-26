Коронавирус в Крыму
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Ученые предупредили о рисках для переболевших COVID-19
фото © Новости Крыма
Переболевшие COVID-19 даже в относительно легкой степени имеют повышенный риск смерти в течение полугода после постановки диагноза.
К таким выводам пришли ученые медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на журнал Nature.
Специалисты проанализировали данные почти 90 тысяч пациентов с коронавирусом и пяти миллионов человек из контрольной группы. Исследование показало, что вероятность смерти в течение первых шести месяцев увеличивается у переболевших на 60%. При этом, чем тяжелее протекало заболевание, тем выше риск. По прошествии полугода избыточная смертность среди пациентов, перенесших COVID-19, составила восемь на тысячу человек.
Несмотря на то, что вирус SARS-CoV-2 изначально рассматривался как респираторный, он способен поражать почти все системы органов человека. И последствия перенесенного коронавируса могут тянуться годами и даже десятилетиями, уверяют ученые. Поэтому таким пациентам требуется комплексная многопрофильная помощь.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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