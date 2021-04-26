Власть
Транспортная прокуратура пресекла в Крыму реализацию контрафактной обуви
В Симферополе по результатам проверки установлены факты реализации обуви, маркированной товарными знаками Adidas, Reebok и Nike, без согласия правообладателя.
Обувь не соответствовала качеству оригинальных изделий и являлась контрафактной. Сумма ущерба от незаконного использования товарных знаков составила более 2,6 млн рублей.
В арбитражный суд Крыма направлено четыре заявления о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров), два из которых удовлетворены, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 25 тыс. рублей, два находятся на рассмотрении.
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