Власть
С 29 апреля в Крым пустят дополнительные поезда
С четверга, 29 апреля, вводятся дополнительные, сезонные поезда в Крым дальнего следования, сообщили в «Крымской железной дороге».
Пассажирские поезда начнут курсировать с 29 апреля по 3 направлениям:
№174/173 «Москва-Евпатория»,
№180/179 «Санкт-Петербург-Евпатория»,
№552/551 «Мурманск-Симферополь».
30 апреля из Москвы отправится первый поезд №164/163 «Москва-Феодосия», тут его будут ждать 1 мая в 18:55.
Кроме того, с 30 апреля частично изменится расписание движения пассажирского поезда №92/91 «Севастополь-Москва». Это связано с началом курсирования вагона-автомобилевоза. Поезд «Севастополь-Москва» будет отправляться со станции Севастополь в 20:50, Бахчисарай 21:48-21:50, Симферополь 22:25-23:10, далее следует действующим расписанием.
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