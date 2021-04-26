С 29 апреля в Крым пустят дополнительные поезда

С четверга, 29 апреля, вводятся дополнительные, сезонные поезда в Крым дальнего следования, сообщили в «Крымской железной дороге».

Пассажирские поезда начнут курсировать с 29 апреля по 3 направлениям:

№174/173 «Москва-Евпатория»,

№180/179 «Санкт-Петербург-Евпатория»,

№552/551 «Мурманск-Симферополь».

30 апреля из Москвы отправится первый поезд №164/163 «Москва-Феодосия», тут его будут ждать 1 мая в 18:55.

Кроме того, с 30 апреля частично изменится расписание движения пассажирского поезда №92/91 «Севастополь-Москва». Это связано с началом курсирования вагона-автомобилевоза. Поезд «Севастополь-Москва» будет отправляться со станции Севастополь в 20:50, Бахчисарай 21:48-21:50, Симферополь 22:25-23:10, далее следует действующим расписанием.

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