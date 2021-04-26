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Курортный сезон

Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов

07:38 понедельник, 26 апреля 2021
Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов

фото © Pixabay

Причиной подорожания отдыха в Крыму может быть не только закрытие турецких курортов для россиян, но и денежный возврат, который власти обещают россиянам за отдых на курортах полуострова.

Такое мнение высказал глава отделения российского Союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

«Этот всплеск (рост цен – ред.) у нас обусловлен не только тем, что прекратили полеты в Турцию и во многих странах Европы карантин – вдобавок правительство России приняло решение о программе так называемого кешбэка. Это возврат туристам, путешествующим по стране, в числе и в Крым, 20% от стоимости путевки. Это существенная скидка, дополнительное подспорье для людей. Деньги они могут потратить и на услуги внутри Крыма. Плюс полноценно работает транспортная инфраструктура: с вводом Крымского моста, трассы «Таврида», со строительством нового терминала аэропорта и запуском железнодорожного сообщения в Крым теперь можно доехать разными видами транспорта, быстро и комфортно. Бронирование увеличилось, по сравнению с прошлым годом, наверное, на 50%», – заявил Зелинский.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперты еще раз объяснили почему в Крыму растут цены на отдых. Повышения стоимости проживания в крымских отелях трудно избежать на фоне общего роста уровня цен.

В Крыму думают, что цены выросли только в отелях премиального сегмента. Стоимость отдыха в крымских средствах размещения повысилась только для категории 4-5-звездочных отелей.

Власти Крыма рассказали, почему растут цены на туристические услуги. Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк признал, что на полуострове отмечается рост цен на туристические услуги.

Спрос на жилье для отдыха в Севастополе вырос на четверть. После закрытия авиасообщения с Турцией спрос на посуточную аренду в Севастополе за неделю вырос на 20%.

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