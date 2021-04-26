Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов

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Причиной подорожания отдыха в Крыму может быть не только закрытие турецких курортов для россиян, но и денежный возврат, который власти обещают россиянам за отдых на курортах полуострова.

Такое мнение высказал глава отделения российского Союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский.

«Этот всплеск (рост цен – ред.) у нас обусловлен не только тем, что прекратили полеты в Турцию и во многих странах Европы карантин – вдобавок правительство России приняло решение о программе так называемого кешбэка. Это возврат туристам, путешествующим по стране, в числе и в Крым, 20% от стоимости путевки. Это существенная скидка, дополнительное подспорье для людей. Деньги они могут потратить и на услуги внутри Крыма. Плюс полноценно работает транспортная инфраструктура: с вводом Крымского моста, трассы «Таврида», со строительством нового терминала аэропорта и запуском железнодорожного сообщения в Крым теперь можно доехать разными видами транспорта, быстро и комфортно. Бронирование увеличилось, по сравнению с прошлым годом, наверное, на 50%», – заявил Зелинский.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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