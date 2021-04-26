Власть
Реставрация Ханского дворца коснется шестнадцати объектов
В министерстве культуры Крыма заявили, что на реставрацию 16 объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника предусмотрено 2 миллиарда рублей.
Такое заявление в эфире телеканала «Миллет» сделала министр культуры Крыма Арина Новосельская.
При этом она пояснила затянувшиеся сроки «сложностью работ».
«Около двух миллиардов только на 16 объектов в Бахчисарайском заповеднике предусмотрено. Такие комплексы не реставрируются одномоментно, иначе нам надо было бы полностью закрыть Бахчисарайский заповедник для посещения и заниматься реставрациями … Ханский дворец – это мы сокращенно так называем его. Это много объектов в Бахчисарайском заповеднике. Работы велись в позапрошлом, прошлом, в этом году, еще в следующем году ряд работ будет проведен. Это чистая реставрация, сложная очень», – заявила Новосельская.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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