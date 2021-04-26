Реставрация Ханского дворца коснется шестнадцати объектов

В министерстве культуры Крыма заявили, что на реставрацию 16 объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника предусмотрено 2 миллиарда рублей.

Такое заявление в эфире телеканала «Миллет» сделала министр культуры Крыма Арина Новосельская.

При этом она пояснила затянувшиеся сроки «сложностью работ».

«Около двух миллиардов только на 16 объектов в Бахчисарайском заповеднике предусмотрено. Такие комплексы не реставрируются одномоментно, иначе нам надо было бы полностью закрыть Бахчисарайский заповедник для посещения и заниматься реставрациями … Ханский дворец – это мы сокращенно так называем его. Это много объектов в Бахчисарайском заповеднике. Работы велись в позапрошлом, прошлом, в этом году, еще в следующем году ряд работ будет проведен. Это чистая реставрация, сложная очень», – заявила Новосельская.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские ученые разделяют тревогу севастопольцев. Железнодорожный проект должен быть пересмотрен, настаивают они.

Под Симферополем обещают создать медицинский кластер. Целый комплекс новых республиканских медучреждений, а также жилая инфраструктура должны появиться вокруг многопрофильного медцентра ГБУЗ РК РКБ им. Семашко под Симферополем.

В Евпатории потратят 89 млн рублей на Лазурную набережную. Власти Крыма определили единых исполнителей, которые проведут первый этап капремонта Лазурной набережной в Евпатории и благоустроят аллею в парке Фрунзе.

Откорректированный Генплан Ялты будет представлен в конце июня. В Ялте продолжается работа по внесению изменений в Генплан. Его корректировкой занимался НИиПИ «Градплан» города Москвы, процесс состоит из двух этапов.