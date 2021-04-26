Власть
Реконструкцию Ливадийского дворца пообещали вот-вот начать
Здание Ливадийского дворца и парк вокруг него начнут реконструировать в ближайшее время.
Об этом телеканалу «Миллет» сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.
«Сейчас в планах в самом ближайшем будущем полная реставрация Ливадийского дворца: свитского корпуса и корпуса барона Фредерикса. То есть все, что есть в Ливадийском дворце, и реконструкция парка. Это огромная территория, парк нужно оздоровить, его нужно сделать красивым, доступным», – сказала Новосельская.
Реконструировать будут и прилегающую к Массандровскому дворцу территорию. «То же самое будет происходить в Массандровском парке», – добавила министр.
Ливадийский дворец – это бывшая южная резиденция российских императоров. Ливадийский и Массандровский дворцы расположены на территории Большой Ялты и являются объектами культурного наследия федерального значения.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму хотят создать экономику замкнутого цикла. Проект инновационного экологического развития, включающий полный цикл переработки отходов, могут запустить на полуострове Крым.
Реставрация Ханского дворца коснется шестнадцати объектов. В министерстве культуры Крыма заявили, что на реставрацию 16 объектов Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника предусмотрено 2 миллиарда рублей.
Крымский сенатор хочет улучшить демографию на полуострове по примеру Замбии. Сенатор Сергей Цеков видит реализацию поставленных вчера президентом Путиным задач, касающихся повышения рождаемости, в запрещении в Крыму абортов.
Крымские ученые разделяют тревогу севастопольцев. Железнодорожный проект должен быть пересмотрен, настаивают они.
Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму видео
Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.
Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина
Американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 подал аварийный сигнал о «потере связи» над Украиной вблизи границы с Белгородской областью РФ.
На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно
На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.
«На дне трещина»: главное водохранилище Крыма не наполняется
Пока севастопольцы радуются возвращению воды в Чернореченское водохранилище после дождей и снегопадов, крымчане кусают локти. Вроде осадки выпали такие же, а воды как не было, так и нет.
24 часа назад
Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов
Причиной подорожания отдыха в Крыму может быть не только закрытие турецких курортов для россиян, но и денежный возврат, который власти обещают россиянам за отдых на курортах полуострова.