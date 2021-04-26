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Власть

Реконструкцию Ливадийского дворца пообещали вот-вот начать

13:25 понедельник, 26 апреля 2021
Ялта

Здание Ливадийского дворца и парк вокруг него начнут реконструировать в ближайшее время.

Об этом телеканалу «Миллет» сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

«Сейчас в планах в самом ближайшем будущем полная реставрация Ливадийского дворца: свитского корпуса и корпуса барона Фредерикса. То есть все, что есть в Ливадийском дворце, и реконструкция парка. Это огромная территория, парк нужно оздоровить, его нужно сделать красивым, доступным», – сказала Новосельская.

Реконструировать будут и прилегающую к Массандровскому дворцу территорию. «То же самое будет происходить в Массандровском парке», – добавила министр.

Ливадийский дворец – это бывшая южная резиденция российских императоров. Ливадийский и Массандровский дворцы расположены на территории Большой Ялты и являются объектами культурного наследия федерального значения.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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