Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.6
воздух +12
море +9

Власть

Путин срочно призвал резервистов на военные сборы

16:31 понедельник, 26 апреля 2021
Путин срочно призвал резервистов на военные сборы

фото © Новости Крыма

Президент РФ Владимир Путин своим приказом призвал находящихся в запасе граждан на военные сборы.

 Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.  

«Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности», - говорится в указе президента.

Ранее сообщалось, что весенний призыв в Крыму на военную службу в этом году начался 1 апреля. Он продлится до 15 июля в 83 субъектах России, кроме Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где призыв проводится осенью.

Планируется, что на военную службу призовут более 134 тыс. человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украинские военные проводят учения по противовоздушной обороне возле Крыма. На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области проходят учения подразделений украинской противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с Крымом.

Появилось видео как Россия выводит войска из Крыма. Воинские подразделения и соединения, принимавшие участия в масштабных учениях в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Российские военные вот-вот начнут покидать Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении учений в Южном и Западном военных округах и распорядился вернуть личный состав в места дислокации.

Шойгу заявил о достигнутых целях войск в ходе учений в Крыму. Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) выполнил все поставленные цели и успешно завершил учения в Крыму.

Происшествия
Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму

Кавказцы перекрыли дорогу в Крыму видео

Молодчики кавказской внешности на черном «Мерседесе» заблокировали дорогу к Воронцовскому дворцу.

Власть
Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина

Американский стратегический беспилотник-разведчик врезался в «красную черту» Путина

Американский тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk с позывным FORTE-12 подал аварийный сигнал о «потере связи» над Украиной вблизи границы с Белгородской областью РФ.

Власть
На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно

На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно

На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.

Курортный сезон
Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов

Рост цен на отдых в Крыму может быть вызван «кэшбеком» для туристов

Причиной подорожания отдыха в Крыму может быть не только закрытие турецких курортов для россиян, но и денежный возврат, который власти обещают россиянам за отдых на курортах полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации