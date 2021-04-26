Власть
Путин срочно призвал резервистов на военные сборы
фото © Новости Крыма
Президент РФ Владимир Путин своим приказом призвал находящихся в запасе граждан на военные сборы.
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
«Призывать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации и органах Федеральной службы безопасности», - говорится в указе президента.
Ранее сообщалось, что весенний призыв в Крыму на военную службу в этом году начался 1 апреля. Он продлится до 15 июля в 83 субъектах России, кроме Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа, где призыв проводится осенью.
Планируется, что на военную службу призовут более 134 тыс. человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Украинские военные проводят учения по противовоздушной обороне возле Крыма. На одном из полигонов боевой подготовки в Херсонской области проходят учения подразделений украинской противовоздушной обороны, которые несут боевую службу на границе с Крымом.
Появилось видео как Россия выводит войска из Крыма. Воинские подразделения и соединения, принимавшие участия в масштабных учениях в Крыму, возвращаются в пункты постоянной дислокации.
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Шойгу заявил о достигнутых целях войск в ходе учений в Крыму. Личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) выполнил все поставленные цели и успешно завершил учения в Крыму.
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