Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус?

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За прошедшую неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе незначительно снизился. За неделю в городе заболело 163 человека, неделей ранее заболевших было 185.

Об этом на совещании в правительстве Севастополя сообщил вице-губернатор правительства Александр Кулагин.

«Идет снижение, оно достаточно устойчивое. Суточный темп прироста у нас уже 10 дней в районе 0,17. Немного уменьшилась госпитализация. В больницах находятся на сегодняшний день 207 человек старше 65 лет, неделей ранее было 229. В отделении интенсивной терапии 13 человек, на инвазивных аппаратах ИВЛ на сегодняшний день никого нет», - пояснил Кулагин.

Из 542 ковидных коек, которые остаются развернутыми в Севастополе, заняты 376, еще 166 свободны. Свободный коечный фонд тем не менее сокращать не будут в течение всех майских праздников – это общее требование, отметил чиновник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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