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Коронавирус в Крыму

Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус?

19:15 понедельник, 26 апреля 2021
Севастополь
Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус?

фото © pixabay.com

За прошедшую неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе незначительно снизился. За неделю в городе заболело 163 человека, неделей ранее заболевших было 185.

Об этом на совещании в правительстве Севастополя сообщил вице-губернатор правительства Александр Кулагин.

«Идет снижение, оно достаточно устойчивое. Суточный темп прироста у нас уже 10 дней в районе 0,17. Немного уменьшилась госпитализация. В больницах находятся на сегодняшний день 207 человек старше 65 лет, неделей ранее было 229. В отделении интенсивной терапии 13 человек, на инвазивных аппаратах ИВЛ на сегодняшний день никого нет», - пояснил Кулагин.

Из 542 ковидных коек, которые остаются развернутыми в Севастополе, заняты 376, еще 166 свободны. Свободный коечный фонд тем не менее сокращать не будут в течение всех майских праздников – это общее требование, отметил чиновник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая. В Крыму несмотря на объявленные с 1 по 1 мая выходные дни, вакцинация от коронавируса продолжится обычными темпами, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 24 апреля на территории Республики Крым подтверждено 104 новых случая коронавирусной инфекции.

В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню. За 23 апреля на территории Республики Крым подтверждено 105 новых случаев коронавирусной инфекции.

Алушта попала в «красную зону», власти вводят дополнительные ограничения. Глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила, что регион оказался в «красной зоне» из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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