Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 98 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая ● 104 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Крыму суточный прирост новых заражений перевалил за сотню ● Алушта попала в «красную зону», власти вводят дополнительные ограничения
Пустые ИВЛ: в Севастополе уже победили коронавирус?
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За прошедшую неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Севастополе незначительно снизился. За неделю в городе заболело 163 человека, неделей ранее заболевших было 185.
Об этом на совещании в правительстве Севастополя сообщил вице-губернатор правительства Александр Кулагин.
«Идет снижение, оно достаточно устойчивое. Суточный темп прироста у нас уже 10 дней в районе 0,17. Немного уменьшилась госпитализация. В больницах находятся на сегодняшний день 207 человек старше 65 лет, неделей ранее было 229. В отделении интенсивной терапии 13 человек, на инвазивных аппаратах ИВЛ на сегодняшний день никого нет», - пояснил Кулагин.
Из 542 ковидных коек, которые остаются развернутыми в Севастополе, заняты 376, еще 166 свободны. Свободный коечный фонд тем не менее сокращать не будут в течение всех майских праздников – это общее требование, отметил чиновник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пункты вакцинации от коронавируса будут работать с 1 по 11 мая. В Крыму несмотря на объявленные с 1 по 1 мая выходные дни, вакцинация от коронавируса продолжится обычными темпами, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
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