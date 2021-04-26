Прокуратура выявила нарушения при организации питания в детсадах Симферополя

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений при организации питания малышей в дошкольных учреждениях Центрального района Симферополя.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«В ходе проверки выявлены факты нарушения правил хранения продуктов, а также правил по отбору и хранению суточных проб пищевой продукции, - сообщили в надзорном ведомстве. - Не указывались результаты взвешивания блюд и время их приготовления, отсутствовал контроль за рационом питания воспитанников».

По требованию прокурора выявленные нарушения были устранены, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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