Власть
Прокуратура выявила нарушения при организации питания в детсадах Симферополя
Прокурорская проверка выявила ряд нарушений при организации питания малышей в дошкольных учреждениях Центрального района Симферополя.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
«В ходе проверки выявлены факты нарушения правил хранения продуктов, а также правил по отбору и хранению суточных проб пищевой продукции, - сообщили в надзорном ведомстве. - Не указывались результаты взвешивания блюд и время их приготовления, отсутствовал контроль за рационом питания воспитанников».
По требованию прокурора выявленные нарушения были устранены, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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